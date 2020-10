Amazon Prime Day : le OnePlus 7T Pro passe enfin sous la barre des 500€ !

Commercialisé il y a tout juste un an, le OnePlus 7T Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces (20:9) avec une définition de 3120 x 1440 pixels (516 ppi) à 90 Hz.

Disponible dans un coloris bleu haze, le smartphone est aussi doté du puissant processeur Snapdragon 855+, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une capacité de stockage de 256 Go (non extensible) et d'une batterie de 4085 mAh disposant de la technologie charge rapide (comptez +75 % de batterie en seulement 30 minutes). Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche OxygenOS 10.

Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur principal Sony IMX 586 de 48 MP (f/1.6) + téléobjectif de 8 MP (f/2.4) + ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2) ; et un capteur frontal Sony IMX471 de 16 MP (f/2.0).