Pour les Prime Days, Amazon fracasse le prix de ses iPhones XR !

Issue de la génération précédente, l’Iphone XR est un très bon compromis entre performances, qualité d’écran et autonomie dans la gamme Apple. Il est proposé à seulement 599 € en version 64 Go et 649 € en 128 Go pendant ces deux journées promotionnelles d’Amazon.

C’est l’occasion de renouveler votre ancien smartphone par une version moderne dotée d’un bel écran Liquid Retina de 6,1“ de diagonale offrant une luminosité, un contraste et une finesse d’affichage de haut vol. Il intègre la technologie Face ID pour déverrouiller votre smartphone avec votre visage sans avoir besoin de taper le code ou de coller votre doigt sur un capteur d’empreinte.