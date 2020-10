Amazon Prime Day : l'excellent Asus Chromebook C423 vraiment moins cher 🔥

Les bonnes affaires continuent chez Clubic Bons Plans en cette période de Prime Day.

Cette fois-ci, Amazon propose à ses membres du service Prime d'acquérir un Chromebook Asus à un bon rapport qualité/prix.

Le Chromebook C423 est en effet vendu au prix de 309 euros au lieu de 399,99 euros ; soit une jolie baisse de tarif de près de 91 euros.

Les frais de port sont offerts et il est possible de payer le PC portable en 4 fois sans frais (ce qui correspond à 4 mensualités de 77,25 euros chacune).

Et grâce à achat, vous pouvez profiter de 100 Go de stockage en ligne offerts en activant l'offre d'essai d'un an à Google One.