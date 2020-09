Le prix des écouteurs Samsung Galaxy Buds Live R180 déjà en baisse chez Amazon

Présentés en même temps que la montre connectée Galaxy Watch 3, les Galaxy Buds Live ont la particularité de disposer d'une excellente tenue dans l'oreille.

Véritables concurrents des AirPods Pro d'Apple, les écouteurs de la marque Samsung bénéficient également de la réduction active de bruit.

Du côté de ses autres caractéristiques, la paire d'écouteurs embarque une autonomie maximale de 21 heures grâce à son étui de chargement fourni. Sans l'étui, l'autonomie passe à 6 heures ; ce qui est plutôt raisonnable. On notera aussi la présence de 3 micros intégrés et de la technologie Bluetooth 5.0 ainsi que la compatibilité avec les smartphones, tablettes et smartwatch tournant sous Android 5.0 et versions ultérieure…