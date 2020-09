L'enceinte connectée Echo Studio au prix le plus bas jamais vu !

L'Echo Studio d'Amazon est sortie au début de l'année 2020 pour concurrencer le HomePod d'Apple.

L'enceinte connectée est équipée de 5 haut-parleurs qui produisent des basses puissantes, des médiums dynamiques et des aigus nets. À cela s'ajoute la présence de la technologie Dolby Atmos.

Au même titre que la plupart des autres enceintes de la gamme Echo, l'Echo Studio est compatible avec Alexa. Il est possible de contrôler la musique par simple commande vocale et d'écouter des titres en streaming sur les plateformes les plus connues du moment.