Pour une rentrée en musique, ne ratez pas la promo sur les écouteurs sans fil Aukey

Moins de 40 € pour ces écouteurs Bluetooth Aukey vendus chez Amazon, c’est une bonne affaire à saisir. Les écouteurs Aukey sont vendus avec la boite de transport et de charge. Cet ensemble de couleur noire vous offre un confort d’écoute grâce aux oreillettes revêtues d’une mousse à mémoire de forme. Ils sont livrés avec trois tailles d’embouts pour s’adapter à la morphologie de votre oreille.

Pour une utilisation simple et pratique, les écouteurs sans fil Aukey disposent d’un micro intégré pour les appels et les commandes vocales. Mais ils sont aussi dotés de commandes tactiles sur chaque écouteur pour prendre les appels et gérer la lecture de votre musique. Enfin, ils n’ont pas peur de jours de pluie grâce à leur certification IPX5.