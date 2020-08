L'excellente souris Logitech G502 HERO à moins de 50€ chez Amazon !

Le design aussi, c'est important. C'est pourquoi la G502 Hero dispose d'un éclairage Lightsync RGB personnalisable. Grâce à lui, vous pouvez donner à votre souris gaming la couleur qui vous plaît.

Cet accessoire PC va même encore plus loin en vous permettant d'adapter son poids à vos envies. L'appareil pèse 121 grammes, mais est livré avec cinq poids de 3,6 grammes chacun. Vous pouvez ainsi en ajouter plus ou moins afin que votre G502 Hero s'adapte à vous et devienne plus confortable.