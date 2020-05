Le casque Bose Headphones 700 à prix réduit avec ce code promo

Promotion sur l'excellent Bose Headphones 700

20 heures d'autonomie sans fil

Avec le Sony WH-1000XM3 , le Headphones 700 est probablement l'un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit disponible sur le marché.Si vous souhaitez vous le procurer, sachez que le casque signé Bose est vendu en ce moment sur la plateforme Acheter sur Google (via le vendeur Boulanger) au prix de 303,05 euros au lieu de 319 euros. Pour obtenir le tarif promotionnel, il faudra cocher le coupon BIENVENUEMAI qui vous permet d'avoir une réduction de 5%. Ce code est valable jusqu'au dimanche 31 mai 2020 inclus.Concernant la livraison, il n'y aucuns frais de port supplémentaires si le retrait du produit se fait en magasin Boulanger.Disponible en noir ou en gris, le Bose Headphones 700 est équipé d'un système à quatre microphones. Cela permet d'identifier et d'isoler votre voix tout en réduisant le bruit environnant qui est personnalisable avec 11 niveaux différents.Optimisé pour l'Assistant Google et Amazon Alexa, le casque est équipé d'un arceau épuré en acier inoxydable et se distingue par ses commandes intuitives comme la gestion du volume, des appels et de la musique par une simple pression sur l'écouteur. L'appareil offre jusqu'à 20 heures d'autonomie sans fil.Enfin, le Bose Headphones 700 est fourni avec un câble de charge USB, un câble audio et un étui de transport.Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Bose Headphones 700 qui a obtenu une belle note de la part de la rédaction Clubic.