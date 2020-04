Forfait mobile : nouvelle offre B&You 75 Go à 13,99€/mois

Pourquoi Clubic recommande ce forfait B&You 75 Go ?

Un forfait 4G sans engagement

Une offre sans condition de durée

Un volume de data gigantesque !

Comparatif : découvrez notre comparatif des : découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020

Un forfait sans engagement et sans condition de durée

Que contient le forfait de Bouygues Telecom ?

En ce début du mois d'avril 2020, les opérateurs téléphoniques proposent des offres intéressantes pour attirer de nouveaux clients.Alors que RED by SFR a récemment relancé son offre star , Bouygues Telecom réplique avec forfait sans engagement et sans condition de durée contenant plus de data. Vous pouvez ainsi vous tourner vers le forfait B&You 75 Go à 13,99€ par mois.Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale prenant fin le dimanche 19 avril 2020. Comme il s'agit d'une offre à vie et sans engagement, Bouygues Telecom s'est engagé à ne pas augmenter le prix du forfait mobile.À titre d'information, vous avez la possibilité d'opter pour le forfait 100 Go, pour 2€ supplémentaires (soit 15,99€ par mois).Après avoir évoqué brièvement le forfait B&You, passons au contenu de ce dernier en détail.Avec ce forfait à 13,99€ par mois et à vie, vous disposez surtout d'un internet mobile avec une enveloppe de 75 Go de data en 4G en France métropolitaine (dont 8 Go utilisables en Europe/DOM) et des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Pour la souscription de ce forfait, le nouveau client aura le privilège de tester gratuitement Spotify pendant 3 mois.Enfin, concernant la carte SIM, l'opérateur Bouygues Telecom vous prélèvera la somme de 10€ et vous conservez gratuitement votre numéro de mobile actuel.