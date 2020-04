Forfait mobile : RED relance son offre star 60 Go à 12€

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Comparatif : découvrez notre comparatif des : découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020

Des économies sans sacrifier le contenu

RED s'adapte à vos envies

Commençons avec des modalités importantes à prendre en compte. Ainsi, l'offre qui sera détaillée à travers les prochains paragraphes est valable jusqu'au 6 avril 2020 pour tous les nouveaux clients de l'opérateur. De plus, ce forfait est sans engagement mais aussi sans aucune augmentation de son tarif mensuel au bout d'un an. Vous pourrez donc résilier quand vous en aurez envie mais pas de mauvaise surprise au programme vis à vis du prix. Terminons notre tour des prérequis en rappelant que 10€ supplémentaires sont demandés lors de la souscription pour recevoir une nouvelle carte SIM à domicile.La formule concoctée par RED comprend une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Cette dernière pourra être rechargée à quatre reprise pour 1 Go de plus à chaque fois (contre 2€ pour chacune des recharges). Les éternels appels illimitées vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) sont forcément de la partie. Précisons tout de même qu'un appel ne pourra pas durer plus de 3 heures. Les SMS/MMS profitent également d'une dimension illimitée mais uniquement en métropole (dans la limite de 200 destinataires par mois).Maintenant, si vous souhaitez voyager (bon pas tout de suite...) dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, sachez que les appels et SMS/MMS resteront illimités. Par ailleurs, 8 Go d'internet en plus seront ajoutés à votre compte. Enfin, rappelons que RED propose d'autres alternatives. Si vous pouvez débourser plus de 12€ par mois, sachez que vous avez la possibilité de demander 100 Go d'internet en ajoutant 8€/mois à votre facture. Ce n'est pas tout puisque les appels et SMS/MMS illimités depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA ainsi que le Canada, avec 15 Go supplémentaires, sont également proposés (+5€/mois). Dans tous les cas, vous continuerez à faire des économies.Nous ne le répéterons jamais assez mais RED by SFR fait vraiment partie des leaders de la téléphonie mobile. Ce forfait a tout ce qu'il faut pour vous convaincre. Ne le laissez surtout pas s'envoler !