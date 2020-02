Le Huawei Mate 30 Pro Silver + montre connectée Watch GT green : un prix à en couper le souffle

Google Shopping : près de 300 euros de réduction sur le Mate 30 Pro avec la Watch GT

Un smartphone avec une caméra vidéo de 40MP

On vous donne donc rendez-vous sur Google Shopping pour bénéficier de près de 300 euros de réduction sur le Mate 30 Pro (version 256 Go) avec la Watch GT Affiché en temps normal chez Carrefour à 1049 euros, l'ensemble voit son prix chuter à 799 euros ; soit 250 euros de remise immédiate.Mais ce n'est pas tout ! Jusqu'à ce samedi 29 février 2020, vous pouvez obtenir 30 euros de réduction supplémentaire en saisissant le code FEV15 au cours de l'étape du panier. Le prix de revient est alors de 769 euros.Et concernant les frais de port, ils sont gratuits pour tout retrait du pack en magasin Carrefour. Sorti en France à la fin de l'année 2019 , le Mate 30 Pro de Huawei est un téléphone utilisant l'interface EMUI et les Huawei Mobile Services (HMS). Les services et applications Google ne sont donc pas intégrés au Huawei Mate 30 Pro et certaines des applications tierces les plus connues ne sont pas disponibles en téléchargement.Du côté de ses points forts, on notera notamment la présence d'u écran OLED de 6,53 pouces en FHD+, d'une puce Kirin 990 (7 nm+), d'une mémoire vive de 8 Go, d'une batterie de 4 500 mAh rechargeable et d'un capteur d'empreintes sous l'écran. Enfin, pour la partie photo, le Mate 30 Pro embarque quatre modules de 40 MP + 40 MP + 8 MP + 3D ToF.