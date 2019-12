Officiel : le Huawei Mate 30 Pro sortira en France le 9 décembre (mais toujours sans Google)

© Huawei

Un smartphone toujours aussi problématique pour le marché français

Huawei Mate 30 Pro : rappel des caractéristiques

Source : communiqué de presse

Oui, le dernierdu géant chinois sera bien disponible en France. Il s'affichera dès le 9 décembre prochain sur le site officiel Huawei dans un coloris argenté unique, pour 1 099 €, desquels seront déductibles 200 € via une offre de remboursement. Une Huawei Watch GT, un chargeur sans-fil 15 W ainsi qu'un étui portefeuille seront aussi offerts à tous les acheteurs.Le Huawei Mate 30 classique, lui, ne sortira pas sous nos latitudes.Si l'on peut se réjouir qu'un smartphone aussi luxueux trouve finalement le chemin de l'Hexagone, nos craintes ne sont pas dissipées pour autant. Il faut dire que les relations entre Pékin et Washington ne se sont pas vraiment apaisées. Aussi le Huawei Mate 30 Pro arrivera bel et bien dépourvu de tous les services et applications Google.Autrement dit, le Huawei Mate 30 Pro profitera d'Android 10 dans sa version AOSP et équipé de la surcouche maison EMUI 10. Mais par défaut, il seraimpossible pour les utilisateurs de retrouver la sauvegardede leur précédent smartphone, tout comme de transférer automatiquement les applications préalablement téléchargées via le Play Store Aussi puissant et séduisant soit-il sur le plan de la photo, un tel smartphone a-t-il sa place dans un marché encore très polarisé entre Apple et Google ? C'est un épineux sujet qu'il nous appartiendra de démêler lors d'un test complet, publié très prochainement sur Clubic.Après tout, il y en a certains que cela ne dérange pas d'échapper à Google sur leur smartphone. D'autant plus que ceux étant prêts à débourser 1 099 € pour tenter le pari en auront assurément pour leur argent.Dans la droite lignée du Mate 20 Pro , qui posait les jalons de l'excellence selon Huawei, son successeur ne fait aucune concession sur la technique.Écran OLED 6,53 pouces (FHD+, 409 ppi, HDR10), puce Kirin 990 (7 nm+), 8+256 Go (UFS 3.0), batterie 4 500 mAh rechargeable à 40 W en filaire et 27 W sans-fil, mais aussi doté d'un capteur d'empreintes sous l'écran ainsi que de Face Unlock... Le Mate 30 Pro enfonce définitivement le clou avec sa partie photo à quatre modules (40 MP + 40 MP + 8 MP + 3D ToF) et ses capacités vidéo que l'on juge déjà comme inédites de perfection.