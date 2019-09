Le Huawei Mate 30 Pro donne une nouvelle référence au benchmark photo DxOMark

Une longueur d'avance sur ses concurrents

Un équilibrage parfait ?

Source : GsMarena

DxOMark est un site (et un laboratoire) spécialisé dans la notation et l'évaluation de caméras et appareils photos. Avec la note globale de 121, le Huawei Mate 30 Pro dépasse tous ses prédécesseurs.Ce Huawei Mate 30 Pro, qui devrait débarquer en France d'ici la fin de l'année, fait beaucoup parler de lui. D'abord parce qu'il est privé de licence Android suite aux mesures du gouvernement de Donald Trump et ne peut ainsi intégrer de nombreux services Google, comme le Play Store.Désormais, c'est la qualité de son appareil photo qui le met à la Une de l'actualité mobile. Le téléphone obtient en effet une note globale de 121 sur DxOMark , soit quatre point de plus que le Galaxy Note 10+ 5G . Cette note est en grande partie induite par l'appareil photo, qui décroche le record de 131 points sur le site.Cette note impressionnante découle d'excellents résultats dans quasiment toutes les catégories liées à la prise d'image. Le quadruple appareil du Mate 30 Pro corrige certains défauts d'exposition de son prédécesseur, le P30 Pro , en améliorant la texture, la gestion du bruit, la finesse des détails des images. Le Mate 30 Pro réalise également des performances impressionnantes en matière d'exposition et de qualité des couleurs, selon DxOMark.La seule véritable critique qui pointe le bout de son nez concerne le grand angle (avec la note de 34) qui offrirait un champ de vision trop étroit. Côté vidéo, le smartphone atteint également un honorable 100.Rappelons que le Huawei Mate 30 Pro embarque quatre capteurs photo : un capteur principal, un ultra grand-angle, un téléobjectif et un capteur ToF pour gérer la profondeur de champ.