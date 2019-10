🔥 Les meilleurs bons plans smartphone à moins de 300€

Deux smartphones à moins de 300 €

Trois offres à moins de 200 €

Pour commencer cette sélection, nous nous rendons tout de suite sur le site de la Fnac où le Oppo Reno Z 128 Go est vendu en ce moment à 298,97 € au lieu de 427,10 €. Cette réduction est proposée par le vendeur partenaire eGlobal Central, qui a également la bonne idée d'offrir les frais de livraison. Comme le smartphone est expédié depuis Hong Kong, il faudra faire preuve d'un peu de patience car vous recevrez votre Oppo Reno Z entre 6 et 11 jours ouvrés après la validation de votre panier. Le smartphone propose un écran Waterdrop AMOLED de 6,4 pouces pour une occupation exceptionnelle de 92% de la surface avant de l'appareil. Il affiche une résolution de 2340 x 1080 pixels (402 PPI) et il est équipé d'un lecteur d'empreinte digitale ainsi que de la reconnaissance faciale. Il embarque un processeur octa-core à 2.2GHz, le Mediatek Helio P90, dispose de 4 Go de RAM et donc de 128 Go de mémoire interne. Les deux appareils photos, arrière comme avant, offrent une bonne qualité et proposent un large choix de fonctionnalités.Prenons à présent le chemin de la boutique en ligne Amazon pour découvrir le Huawei P Smart Z 64Go Double Nano SIM Midnight Black vendu à seulement 210,65 € au lieu de 249,99 €. Le joli smartphone affiche un écran panoramique de 6,59 pouces en Full HD+. Sans encoche, vous pourrez profiter de vos jeux préférés ou regarder des vidéos sur un vrai grand écran. Pour faire apparaître la caméra frontale de 16 mégapixels, et prendre un selfie par exemple, il vous suffit de l'activer. Placée sur la tranche supérieure du téléphone, elle s'élèvera et se rétractera à la demande. Le Huawei P Smart Z dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage interne. Sa batterie est d'une excellente capacité de 4000 mAh. En commandant sur Amazon, vous pouvez vous faire livrer gratuitement en point retrait si vous résidez en France métropolitaine.Pour tous ceux qui ne souhaitent pas faire une dépense excessive en achetant leur nouveau smartphone, nous continuons cette sélection et nous allons même plus loin, avec ces trois smartphones accessibles à moins de 200 €. On démarre avec un appareil qui fait sensation depuis sa sortie, le Xiaomi Redmi Note 7. Le smartphone est actuellement vendu à seulement 151,79 € au lieu de 200 € sur la Fnac. Là aussi, vous devrez attendre au moins 6 jours ouvrés avant de recevoir votre précieux téléphone et, par bonheur, là aussi les frais de port vous seront offerts. Le Redmi Note 7 est un smartphone ultra performant qui offre un rapport qualité/prix des plus intéressants. Il possède un écran de 6,3 pouces qui affiche une définition de 2280 x 1080 pixels pour 409 ppp. Son processeur Snapdragon 660 est vif et puissant tandis que son autonomie, avec une batterie de 4 000 mAh, est juste au top pour ce prix. Seul bémol, l'appareil photo n'est pas à la hauteur des autres caractéristiques du smartphone.On reste chez Xiaomi, dans la même série et chez le même commerçant, avec ce quatrième smartphone de notre sélection, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 Go qui est accessible au petit prix de 199,99 € au lieu de 269,99 €. Le Redmi Note 8 Pro, sorti il y a moins de 10 jours, bénéficie donc d'ores et déjà d'une belle réduction de 70 € sur son prix d'origine. Notez bien que, partant de Hong Kong, l'appareil mettra au minimum 8 jours ouvrés avant d'arriver à destination. Le très attendu Redmi Note 8 Pro dispose d'un écran de 6,54 pouces occupant 91,4% de l'espace avant et affiche une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Helio G90T de MediaTek et dispose donc de 64 Go de mémoire interne pour 6 Go de RAM. La marque a choisi de miser gros sur la qualité de son appareil photo qui affiche ainsi un quadruple capteur photo, dont le principal ne fait pas moins de 64 mégapixels.Pour terminer cette sélection des meilleurs smartphones à petit prix, nous prenons la direction du commerçant bordelais Cdiscount qui propose le pack Huawei P Smart DS 32 Go Bleu + Enceinte CM51 + Etui de protection à seulement 129 €. Moins de 130 € pour, non seulement un smartphone, mais aussi une enceinte et un étui de protection, ce n'est pas banal ! Avec ses 5,65 pouces, le Huawei P Smart possède un écran plus discret que les appareils précédents mais dispose tout de même d'un lecteur d'empreinte intégré. Il est équipé du HiSilicon Kirin 659 Octo-Core et offre 3 Go de RAM. Le P Smart est doté d'un double appareil photo arrière de 13 mégapixels + 2 mégapixels ainsi que d'une caméra avant de 8 mégapixels. Sa batterie reste correcte avec ses 3 000 mAh et se recharge complètement en 2 heures et demie.Notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 € est à présent terminée. N'attendez pas pour commander votre appareil préféré car le nombre d'exemplaires en stock est limité.