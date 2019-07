🔥 Bon plan : la banque mobile N26 lance son offre premium N26 You

Pourquoi Clubic recommande l'offre N26 You ?

Aucun frais bancaires à l'étranger

à l'étranger Un pack d'assurances parfait pour voyager

parfait pour voyager Une application mobile très complète

N26 You : une offre taillée pour les voyages

Assurance en cas de retard de votre vol et/ou de bagages

Couverture médicale à l'étranger (dépenses médicales couvertes en cas d'urgence à l'étranger et assistance médicale 24h/24, 7j/7.

Assurance en cas de vol (téléphone portable, agression suite à un retrait d'espèces)

Extension de garantie pour les achats qualifiés

N26 You : comment ouvrir un compte ?

Avoir au moins 18 ans

Etre résident permanent dans l'un des pays où N26 est présent

Posséder un téléphone portable compatible avec le service proposé

Posséder un document d'identité valide

Parler l'un des langues parlées par le Service Client N26 (français, anglais, allemand, espagnol ou italien)

Banque mobile : les meilleurs service pour votre smartphone Depuis 2015 et l'arrivée de N26 en France, les banques mobiles redoublent d'ingéniosité pour se frayer une place dans le porte-monnaie des consommateurs. À la faveur d'une emphase judicieusement placée sur les services mobiles, ces banques d'un nouveau genre se posent en alternative redoutable aux banques traditionnelles, mais surtout aux banques en ligne.

Notre comparatif des meilleures banque mobile

Nous avions eu l'occasion il y a quelques mois de tester la banque mobile N26 . Face aux multiples services proposés paravec des tarifs très bas, nous avions été plus que séduits.Depuis ce premier test, N26 n'a cessé de faire évoluer son offre et annonce aujourd'hui le lancement de, une offre parfaite avant de partir en vacances. Si certains se posent la question de passer sur une banque mobile, voici tout ce que vous devez savoir.Entrons donc directement dans le vif du sujet en présentant cette nouvelle offre. Il s'agit ici d'unequi comprend une multitude d'avantages parfaits pour les voyageurs. Notez que cette offre implique unTout d'abord, l'offre N26 You vous permet d'effectuer des opérations bancaires sans frontières. Autrement dit, l'ensemble de vos retraits et paiements n'impliqueront aucun frais à l'étranger. Les transferts en devises étrangères sont aussi sans frais. Un bon moyen de voyager sans faire exploser le budget avec des frais bancaires démesurés !L'autre intérêt de cette offre réside dans le pack d'assurances voyage mis à disposition parCerise sur le gâteau, N26 You se veut. Ainsi la banque mobile vous propose de choisir une carte bancaire à votre image. Océan, Rhubarbe, Sable, Menthe ou encore Ardoise, vous aurez l'embarras du choix pour avoir une carte bancaire qui vous ressemble. Même s'il s'agit d'un détail sans réel intérêt, c'est un petit plus toujours appréciable. Notez que cette carte bancaire est évidemment compatible avec le paiement sans contact.Enfin, même si cela va sans dire, N26 vous propose une application mobile très complète pour consulter vos comptes et gérer au mieux votre budget au quotidien.Pour être éligible à l'ouverture du compte N26 You, il vous faudra respecter quelques critères :Une fois ces critères d'éligibilité respectés, il vous suffit de vous inscrire via le site internet N26 ou après avoir téléchargé l'application mobile N26. En seulement 8 minutes et 0 papier, votre nouveau compte mobile N26 sera ouvert. Après vérification de votre identité, le compte sera utilisable.Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle offre N26 You. A vous de faire votre choix !