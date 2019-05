🔥 Bon plan : VPN ZenMate à seulement 1,75€ par mois

1 an de réduction sur le VPN ZenMate

Le VPN qui vous rendra Zen(Mate)

Trop dur de trouver un VPN efficace et abordable ? Nous avons ce qu'il vous faut.propose en ce moment une belle réduction de prix sur son abonnement d'un an.Le tarif mensuel passe ainsi à 1,75€ seulement pour les 12 premiers mois de souscription. La facturation s'effectue en. Une fois la première année passée, les prélèvements reviennent au tarif normal, soit 42€ par an.L'offre est sans engagement et vous bénéficiez en plus d'un mois d'essai avec une garantie satisfait ou remboursé. Comme ça, pas de risque de prendre un abonnement à un service qui ne vous convient pas !Opter pour ZenMate, c'est opter pour la tranquillité de votre navigation web. Grâce à ses protocoles de chiffrement, toutes vos communications internet passant par ce VPN sont protégées des attaques.Vous voulez en plus profiter des séries américaines inaccessibles en France ? Pas de soucis avec le. Hulu, Netflix et autres services de streaming vous ouvrent leurs portes.Pour couronner le tout, ZenMate offre un an d'abonnement à l'antivirus McAfee pour toute souscription d'au moins 12 mois à son service de VPN.