Soldes d'été : Top 5 des meilleures promotions Apple à ne pas rater !

Ces écouteurs se sont facilement fait une place parmi les meilleurs écouteurs sans fil en 2020, et pour cause : ils sont confortables, offrent un son équilibré, couplé à une réduction de bruit très efficace. Côté autonomie, vous pourrez profiter de vos sons préférés pendant 4,5 heures, sans recharge… et jusqu'à 24 heures avec le boîtier de recharge.

La livraison à domicile est gratuite, avec suivi et remise contre signature. Si vous êtes curieux et que vous désirez en apprendre plus sur ces écouteurs sans fil, n'hésitez pas à lire notre test des AirPods Pro d'Apple !