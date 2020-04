BMW va produire une version hydrogène de son SUV X5

Lire aussi :

La Hyundai Nexo bat le record du monde d'autonomie pour un véhicule à hydrogène



La pile à combustible chez BMW

Lire aussi :

BMW rebrousse chemin : son iX3 électrique ne roulera pas sur le sol américain



La pile à combustible, quatrième pilier de BMW ?

Source : Motor1

BMW propose déjà sur le marché une vaste gamme de véhicules électriques utilisant une énergie renouvelable ou électrifiés, mais compte bien étoffer encore un peu son offre dans les années à venir.Ainsi, le système de pile à combustible pour le groupe motopropulseur de la BMW i Hydrogen NEXT génère jusqu'à 125 kW (170 ch) d'énergie électrique, à partir d'une réaction chimique obtenue entre l'hydrogène et l'oxygène de l'air ambiant. La puissance totale du système est de 275 kW, soit 374 ch.Le véhicule est également équipé de deux réservoirs de 700 bars, qui peuvent contenir un total de six kilogrammes d'hydrogène. Rappelons que le groupe BMW travaille avec Toyota Motor Corporation sur la technologie des piles à combustible depuis 2013.Selon BMW, «».BMW précise que ce groupe motopropulseur électrique à pile à combustible à hydrogène sera expérimenté en petite série, sur la base de l'actuelle génération de BMW X5, avec une présentation prévue pour 2022.» prévient le constructeur allemand.