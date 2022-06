Avis Pexels (2022) : la banque d’images gratuites adaptée à tous les besoins

Pexels a un côté « hybride » sur le style d’images proposées. Si votre mot-clé est dans un thème professionnel, les résultats seront des images de stock modernes, plus naturelles et vivantes, qui pourront être utilisées dans un article ou un site web d’entreprise. Des mots-clés plus abstraits ou qui ont trait à des domaines créatifs produiront des images d’illustration artistiques. La majorité du temps, Pexels propose des images de styles variés. Elles sont toutes de très bonne qualité et plaisantes, et on sent qu’un certain travail de curation est réalisé. Le service pourra donc convenir pour la majorité des utilisations, de la startup au blog en passant par l’entreprise plus classique. En plus des photos, Pexels propose également des vidéos.