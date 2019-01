Slack a dépassé les 10 millions d'utilisateurs

30 % des utilisateurs payent un abonnement premium

C'est en seulement cinq ans que, le célèbre réseau social d'entreprise, a convaincu 10 millions d'utilisateurs à l'utiliser au quotidien. La jeune pousse a recruté plus dedepuis mai 2018, la dernière fois où la marque avait communiqué sur son nombre d'utilisateurs.Plus important encore, Slack annonce que 3 millions d'entre eux ont souscrit à l'offre payante. Le service réussit àune grande partie de ses clients, dont 65 des 100 plus grandes entreprises américaines. Plus de 50 % des 10 millions d'utilisateurs inscrits se trouvent hors des États-Unis.Avec un chiffre d'affaires en hausse, et armée d'un nouveau logo qui ne passe pas inaperçu, Slack est parée pour son éventuelleque la rumeur annonce avec insistance depuis plusieurs mois.