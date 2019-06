Le picture-in-picture vidéo arrive bientôt sur WhatsApp

Sécurité et objets connectés font bon ménage depuis maintenant plusieurs années. Le secteur des caméras IP est ainsi en plein boom, avec des productions souvent très intéressantes. Face aux Arlo Pro 2 et autres Netatmo Presence, la Ring Spotlight Cam Wired a-t-elle ce qu’il faut pour se démarquer ? On vous donne la réponse dans ce test.