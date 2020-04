Plex lance son lecteur audio autonome et une application pour gérer son serveur

Plexamp fait peau neuve

Source : Android Police

Ces applications ne sont cependant utilisables que par les détenteurs d'un Plex Pass.Grâce à son initiative Plex Labs, avec laquelle la société derrière le célèbre service de serveur/lecteur multimédia réalise des expériences, arrivent aujourd'hui deux nouvelles applications mobiles encore en phase de tests. Elles peuvent en effet être téléchargées sur iOS et Android par les plus curieux, à condition cependant de posséder un Plex Pass, la formule payante de Plex.À noter que les deux applications ont le bon goût de proposer des thèmes sombres et clairs.La première de ces deux applications est Plexamp. Lancé il y a plus de deux ans en version desktop, le logiciel destiné à ne lire que des fichiers audio fait peau neuve avec une mouture 3.0, pour ce lancement sur mobile. Bien entendu, les versions desktop pour Windows, macOS et Linux sont aussi concernées par les changements apportés. Parmi ceux-ci, on relèvera notamment une réécriture complète du code en React Native, mais aussi l'ajout de fonctionnalités et un accent mis spécialement sur la qualité audio, afin de séduire les plus audiophiles avec l'utilisation du codec OPUS.Recherche, historique d'écoute, création de mixs, égalisateur, floutage du fond ou encore écoute hors-ligne sont notamment au menu de cette application améliorée.Vient ensuite Plex Dash, basée sur le même code que Plexamp. Cette application devrait intéresser les détenteurs d'un serveur Plex qui souhaitent être en mesure de voir ce qui s'y passe à tout moment et d'interagir aisément avec leur serveur, depuis leur mobile ou tablette. Reprenant les fonctionnalités déjà proposées sur la version web du service, Plex Dash permet notamment de voir d'un seul coup d'œil les fichiers actuellement en cours de lecture, l'historique, mais aussi différentes statistiques et graphiques d'utilisation des ressources.Il est également possible d'interagir avec sa librairie, pour modifier, par exemple, les visuels et metadatas de films et séries.