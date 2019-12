Plex c’est désormais (aussi) un service de streaming gratuit, mais avec de la pub

© Plex

Un catalogue alléchant... aux États-Unis

Le catalogue de Plex version américaine.

Le catalogue français du service.

Si c'est gratuit...

Il vous est possible d'opter pour des publicités ciblées ou non.

Via : Tech Crunch

Mais à la différence d'un Netflix, Prime Video ou Apple TV+, Plex ne propose pas d'abonnement payant. Vous avez bien lu : l'intégralité de son catalogue sera gratuit... Mais des publicités viendront s'intercaler dans les vidéos.Grâce à de nombreux partenariats noués avec les majors américaines, Plex est aujourd'hui en mesure de proposer des films issus des studios MGM, Warner Bros., Lionsgate et Legendary.Disponible dans 220 pays (dont la France fait partie), ce nouveau service propose affiche pour le moment très exactement 255 titres sur son catalogue. Inutile de préciser que, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, les films qui pourront être lus diffèrent énormément.Si la version américaine du service propose des classiques intemporels commeet même, la partie française de Plex se limite à des titres au moins méconnus, au pire totalement obscurs.Personne n'est dupe : si Plex est aujourd'hui en mesure de proposer un service aussi fourni (du moins aux États-Unis), c'est que la plateforme est à peu près sûre de pouvoir bénéficier d'un important retour sur investissement grâce aux annonceurs. Plex annonce malgré tout que le nombre de publicités qui s'afficheront pendant la lecture d'un contenu sera 50 à 60 % moins important qu'à la télévision traditionnelle. Et quiconque est déjà allé aux États-Unis sait combien les coupures pub sont incessantes à la télévision.À chaque lancement d'un titre, un message nous avertit d'ailleurs que Plex partagera avec les annonceurs l'identifiant publicitaire de l'appareil que vous êtes en train d'utiliser, dans l'objectif de «». Notez malgré tout qu'il est possible de refuser ces conditions, et donc d'être confronté à des publicités génériques, qui ne correspondent pas forcément à nos centres d'intérêt.Dans tous les cas, il est impossible de profiter du service sans être confronté à la publicité. Aucune offre payante n'est disponible. Bien entendu, Plex continue de proposer ses services de Media Center. Il reste possible à tout un chacun de télécharger manuellement ses films, séries, musique et de les héberger sur le serveur pour en profiter sur tous ses appareils. La partie SVoD de Plex est totalement optionnelle.