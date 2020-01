On peut désormais se promener dans les étoiles sur la version mobile de Google Earth

Google Earth, 48 000 km au-dessus de nos têtes

Source : Techradar

Ce rendu visuel n'a pas été créé par Google à partir de rien. Il s'agit de captures réalisées par l'Observatoire Astral Européen, donnant un rendu plus vrai que nature à l'application.Cette mise à jour mobile de l'application Google Earth permet de dézoomer, en pinçant simplement la carte interactive, jusqu'à 48 000 kilomètres au-dessus de la Terre.Cela permet aux utilisateurs de l'application d'observer l'univers étoilé depuis leur smartphone, comme jamais auparavant. Une nouveauté notamment rendue possible par la puissance des smartphones nouvelle génération , mais surtout grâce aux images capturées par l'Observatoire Astral Européen, qui a travaillé avec Google sur ce projet.Et ce n'est pas tout. Dans cette nouvelle mise à jour mobile, on retrouve également une fonctionnalité météo qui permet d'observer, quasiment en temps réel, la situation météorologique d'une région au cours des dernières 24 heures.