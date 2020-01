TikTok livre son premier rapport de transparence : Inde et USA en tête des demandes de retrait

Que contient le rapport ?

La Chine, grande absente du rapport

Source : The Verge

L'Inde et les États-Unis se positionnent en tête du classement. La France a pour sa part réalisé peu de demandes auprès de l'application, tandis que la Chine est complètement absente du rapport. TikTok précise dans son rapport que ces demandes peuvent être effectuées par différentes instances, telles que les forces de police ou les gouvernements locaux dans le cadre d'enquêtes ou de violations de lois locales, mais aussi par des entreprises, si une loi de copyright a été violée. ByteDance se réserve le droit d'accéder à ces demandes en fonction de leur légitimité.Le rapport de TikTok indique ainsi que l'Inde est le pays qui a soumis le plus de demandes entre le 1janvier et le 1juin 2019, période sur laquelle se concentre le rapport. Le pays gouverné par Narendra Modi a ainsi envoyé 107 demandes d'accès aux données des utilisateurs et 11 demandes de retrait de contenu. Les États-Unis se placent à la seconde place, avec 79 demandes d'accès aux contenus des utilisateurs et six demandes de suppression de contenu.Du côté de la France, on trouve huit demandes d'accès aux données des utilisateurs et deux demandes de suppression de contenu - pour zéro suppression de la part de TikTok, qui se plie pourtant majoritairement aux demandes des pays sur le reste du rapport.La Chine n'est pas mentionnée dans ce rapport, bien que TikTok appartienne à ByteDance, un géant de la tech chinoise. L'entreprise affirme n'avoir reçu aucune demande de suppression de la part du Parti Communiste Chinois dans la première moitié de l'année 2019.Il est vrai que TikTok n'est pas présente en Chine. En réalité, ByteDance a lancé dans le pays une application indépendante du reste du monde, sous le nom de Douyin.Néanmoins, cela reste surprenant. Malgré sa popularité croissante dans le courant de l'année écoulée, TikTok a dû faire face à de nombreuses critiques. En septembre, un rapport dusuggérait que TikTok censurait des vidéos de manifestants hongkongais sous la pression du gouvernement chinois. Plus récemment, l'armée américaine a interdit à ses soldats d'utiliser TikTok , considérant l'application comme une «».