Un selfie depuis l'espace ? C'est ce que propose l'application Spelfie

Un point de vu spatial pour de grands événements

Un réseau satellitaire d'Airbus

Source : The Guardian

Il suffit de prévoir le lieu et l'heure de l'endroit où l'on se trouve à l'avance pour que Spelfie puisse capturer le moment. Voici venir le «», prévient l'application.L'idée derrière le site Spelfie.com n'est pas vraiment de capturer votre sourire dans ses moindres détails, mais de permettre aux utilisateurs d'obtenir un large point de vu - un point de vu spatial, pourrait-on dire - des événements auxquels ils se rendent.Ainsi, le premier « spelfie » a été réalisé à Bali , en juin dernier, par un groupe de personnes alignées sur une plage pour former les mots « Act Now ». Ces personnes avaient utilisé cette méthode pour susciter une prise de conscience autour de la problématique du plastique sur les plages de l'île, raconte un documentaire de la BBC diffusé le 18 novembre.Basée à Glasgow, en Écosse, l'entreprise utilise le réseau de satellites d'Airbus pour réaliser ces selfies. Ceux-ci orbitent à environ 36 000 kilomètres au-dessus de la Terre. Pour l'utiliser, il suffit de renseigner l'heure et le lieu de l'événement auquel on souhaite se rendre. L'application, disponible sur iOS et Android, donne ensuite les coordonnées géographiques précises où l'utilisateur doit se positionner et le spelfie est pris.Pour le moment, les spelfies se limitent à des événements, principalement culturels ou sportifs. Il y a donc une étape de validation de la part de l'application avant que le spelfie puisse être pris. Dans un second temps, l'entreprise souhaite que n'importe qui, n'importe où dans le monde, puisse réserver son selfie spatial.