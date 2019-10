Le "vrai" mode sombre de YouTube débarque avec Android 10

Lire aussi :

Un dark mode intelligent pour YouTube

Source : AndroidPolice

En effet, certains détenteurs d'un smartphone Android 10 ont eu l'occasion de découvrir un « nouveau » YouTube, offrant de nouvelles possibilités quant à son « mode sombre ».Ainsi, via les réglages, en plus de pouvoir opter manuellement pour un mode clair ou un mode sombre (comme c'est le cas aujourd'hui), l'application permet d'ajuster automatiquement ce réglage en fonction de celui défini dans les paramètres d'Android 10.Certes, cela ne révolutionne pas le «» en tant que tel, mais permet toutefois à l'application de s'adapter aux réglages généraux de l'utilisateur, et notamment ceux qui apprécient changer de thème fréquemment.