Runtastic s'appelle désormais Adidas Running

Runtastic devient Adidas Running

Source : AndroidPolice

C'est en 2015 que le géant Adidas a fait main basse sur Runtastic . Après divers ajustements au fil des mois, le groupe allemand a décidé de s'investir encore plus, en rebaptisant la célèbre application de running.Ainsi, dorénavant, il ne faudra plus lancer Runtastic avant d'effectuer son footing quotidien, mais Adidas Running. En plus du changement de nom, l'application a également bénéficié d'un petit rafraîchissement, pour être plus en phase avec les codes esthétiques «».Evidemment, pour Adidas, c'est aussi une occasion rêvée de faire la promotion de ses produits, directement au sein de l'application. Cette dernière devrait d'ailleurs permettre aux utilisateurs les plus assidus de recevoir des récompenses.