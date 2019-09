Yelp ajoute de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les infos sur les restaurants

Yelp fait peau neuve avec Yelp Connect

Source : TechCrunch

On évoque notamment la mise à jour des cartes pour les restaurateurs ou encore le temps d'attente pour obtenir une table.Yelp Connect souhaite donner la parole à tout le monde. Avec cette nouvelle mouture, la promesse de nouvelles fonctionnalités. Il sera par exemple possible pour un client d'avoir un temps d'attente hypothétique avant d'avoir une table. Un moyen de ne pas se déplacer pour rien si l'envie lui prend de découvrir un restaurant et que son temps est compté. Sans oublier qu'il est évidemment possible d'être ajouté à une file d'attente.Mais pour Devon Wright, Directeur général de Yelp, l'important est de redonner la parole aux restaurateurs. Jusqu'à maintenant, la plateforme donnait une présence bien plus forte aux clients. L'interaction entre les deux parties a donc été améliorée, tandis que les restaurateurs pourront ajouter les menus plus facilement, publier des informations, mettre à jour une carte lors d'événements spéciaux...Pour les restaurateurs, il faudra néanmoins passer à la caisse... et ce n'est pas donné ! Une adhésion d'un mois à Yelp Connect leur coûtera environ 180 euros.