Geekbench 5 est disponible et revoit ses modèles de calcul

Une nouvelle méthode et de nouvelles prises en charge pour Geekbench 5

Source : GSMArena

Une nouvelle version, le, est désormais disponible avec la promesse de revoir ses modèles de calcul. L'architecture 32 bits est en revanche abandonnée avec cette nouvelle mouture.Avecveut faire les choses bien - pour ne pas dire mieux. Désormais, la mesure des performances CPU et GPU prend en charge les nouvelles applications,, les photographies basées sur l'IA ou leL'impact des performances de la mémoire vive sur le processeur a également été diminué pour une meilleure précision lors des tests. Le rendement duest désormais pris en charge lorsque plusieurs processus fonctionnement simultanément.prend également en charge l'API Vulkan (non présente sur les systèmes d'exploitation Apple comme iOS), Metal, OpenCL et CUDO. Les mesures graphiques connaissent également une amélioration grâce à sa gestion des dernières innovations.Le logiciel, disponible sur iOS, peut être téléchargé gratuitement. Il faudra néanmoins compter 11 euros pour sa version Pro. Et pour Android, il faudra encore attendre un peu.