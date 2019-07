Canicule : Citymapper vous permet de trier les transports en commun en fonction de la climatisation

© Citymapper

« Avec la Clim' »

Sur les trajets compatibles, Citymapper laisse apparaître des itinéraires climatisés. © Citymapper

Via : iGen

Un opportunisme de bon aloi, à 24 heures à peine avant la journée la plus chaude de l'été.Pour voir apparaître ces itinéraires alternatifs, il vous suffit de renseigner un point de départ et un point d'arrivée comme pour n'importe quel trajet. Mais plutôt que de vous jeter sur l'itinéraire le plus rapide comme vous le feriez sans doute normalement, descendez légèrement dans la liste pour voir apparaître une section baptisée »».Celle-ci fera apparaître des itinéraires empruntant les lignes 1, 2, 5, 9 et 14 du métro parisien (la fonctionnalité n'est disponible qu'en Île-de-France) — les seules bénéficiant de la climatisation actuellement.Bien entendu, ces trajets alternatifs sont susceptibles de vous faire perdre un temps précieux avant de parvenir à votre destination. Mais avec plus de 40°C prévus demain à Paris, on est à peu près sûrs que vous aurez envie de rester sous terre un peu plus longtemps.