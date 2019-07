DeepNude : les copies de l'app aussi se font bannir de Github

Une application polémique rapidement désactivée



GitHub supprime tous les projets reliés à DeepNude en raison de son caractère pornographique



Source : The Verge

Même après plusieurs semaines et sa suppression anticipée,continue de faire des vagues.Comme nous vous l'expliquions alors , le logiciel permettait, grâce à la technologiede déshabiller n'importe quelle femme.qui aurait pu tromper n'importe qui à première vue.Suite à sa découverte, l'équipe derrière DeepNude a fermé les portes de l'application, officiellement car elle n'arrivait plus à gérer le nombre croissant d'utilisateurs, et non pas à cause de laqui a suivi.Les développeurs à l'origine du logiciel ont rapidementet l'ont posté sur la plateforme GitHub afin de donner une seconde vie au dispositif mais cette dernière ne l'entend pas de cette oreille.Les différents projets basés sur le code de DeepNude ont été tous supprimés.confirme la nouvelle et explique quesur sa plateforme et que seul «».Cette décision devrait rassurer également les célébrités et les politiciens, qui sont en général les premières victimes de ce type de technologie. Le retrait de GitHub ne signifie pas que DeepNude disparaitra de la surface du web, mais