Qwant Maps : l'application désormais disponible en version bêta

Pour se déplacer... sans être suivi

Aucun historique, aucune analyse des trajets

Source : communiqué de presse

Rappelons queest également un moteur de recherche français , qui garantit la vie privée des utilisateurs, sans jamais tracer ces derniers et/ou vendre leurs données personnelles.Après s'être frotté à Google, c'est donc à Google Maps que Qwant souhaite désormais se mesurer . Sur mobile ou sur ordinateur,permet donc aux utilisateurs de lancer des rechercher d'itinéraires et d'effectuer des trajets... avec la garantie de ne pas être tracé.», explique le groupe.Qwant insiste sur le fait que les services numériques d'itinéraire et de cartographie sont devenus des outils indispensables que nous utilisons tous au quotidien, et que ces derniers collectent de nombreux renseignements sur nos habitudes de déplacement, la fréquence des trajets, nos endroits préférés... Des données exploitées à des fins de publicité ciblée.Avec Qwant Maps, le groupe promet ne conserverdes utilisateurs et ne réaliser aucune analyse des trajets effectués. S'ils le souhaitent, via la technologie Masq by Qwant, Qwant Maps permettra toutefois aux utilisateurs de conserver des données de personnalisation de façon sécurisée et chiffrée, sur leur appareil.Ceux qui souhaitent tester le service Qwant Maps (encore en phase bêta) peuvent se rendre directement à cette adresse