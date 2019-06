Apple de nouveau attaqué pour abus de position dominante de l'App Store

Infraction aux lois américaines sur la concurrence

L'App Store attaqué de toutes parts

Source : Mac4Ever

Certains développeurs d'applications mobiles ne semblent plus enclins à partager leurs revenus avec. Tout du moins pas dans les proportions actuelles. Les actions judiciaires se multiplient ainsi ces derniers temps, afin de mettre fin à ces pratiques jugées illégales.La dernière en date est à l'initiative de deux développeurs mobiles. Ces derniers ont saisi le tribunal fédéral de San José, en Californie (États-Unis), dénonçant le. La boutique en ligne d'applications étant la seule disponible sur les appareils sous iOS, Apple abuserait de son monopole pour, selon les plaignants.Dans le viseur de l'accusation, figure le modèle économique du géant américain, qui impose aux développeurs unesur le prix des applications et sur les achats in-app, ainsi qu'une. Et les professionnels n'auraient pas d'autre choix que de s'acquitter de ces sommes pour distribuer leurs créations aux utilisateurs. Ce qui constituerait une infraction aux lois fédérales et californiennes sur la concurrence.Le timing de cette plainte n'est sans doute pas aléatoire. En effet, le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis s'est montrée favorable à des actions en justice contre Apple , au sujet de l'App Store. Dans ce cas, c'était des, jugeant que la commission prélevée par l'entreprise entraînait une hausse des prix, au détriment des utilisateurs. Mais une telle décision a certainement encouragé les développeurs à se défendre à leur tour.D'autant que les attaques contre l'App Store se succèdent depuis le début de l'année. En mars dernier, c'estqui a sollicité la Commission européenne , dénonçant unde la firme à la pomme.