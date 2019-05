Adobe Premiere Rush est disponible sur Android

Un outil complet pour l'édition de vidéos sur smartphone

Une poignée de smartphones compatibles pour débuter

Source : 9to5google

Les vidéos sont largement diffusées sur nos smartphones : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube... Pour aider les vidéastes amateurs ou confirmés,lancesur Android. Le logiciel était déjà disponible depuis octobre dernier sur iOS, Windows et Mac. Un abonnement mensuel de 9,99 dollars est nécessaire pour l'utiliser.Avec Premiere Rush, Adobe s'assure d'une. L'interface a été entièrement pensée pour une utilisation mobile fluide, optimisée et intuitive. L'application propose l'ajout de vidéos et images directement depuis la mémoire du téléphone ou la prise directe avec la caméra de l'appareil.Il est bien évidemment possible d'agencer les différents morceaux sur la timeline, à la manière d'un logiciel de montage classique, pour ensuite visionner le résultat final après autant d'éditions nécessaires pour un meilleur rendu possible. Il est également possible d'ajouter de la musique et autres fonctionnalités.Plusieurs pistes peuvent être exploitées à traverssur son smartphone Android. La page d'accueil assure quant à elle un guide pour les premières utilisations, de quoi profiter aux vidéastes qui veulent s'adonner au montage vidéo. Enfin, histoire de s'adapter au réseau social sur lequel atterrira la vidéo,sont aussi proposés.Pour le moment,. La gamme Galaxy S10 de Samsung est compatible, tout comme la Galaxy S9 et Galaxy Note 9, Galaxy Note 8. Du côté de Google, les utilisateurs pourront compter sur les Google Pixel 2 et Google Pixel 3. Pour OnePlus, ce sont les OnePlus 6T et OnePlus 7 qui peuvent profiter d'Adobe Premiere Rush.Pour utiliser le logiciel, il faudra compter. L'application pourra être téléchargée sur le Play Store de Google ou encore la boutique en ligne Samsung Galaxy Store. Une version gratuite est disponible offrant la possibilité de créer des projets, mais seulement trois exportations sont offertes.