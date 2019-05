OnePlus lance le OnePlus 7 : le successeur évident du 6T à partir de 559€

Crédits : OnePlus

OnePlus 7 : un 6T sous Snapdragon 855

Écran : 6,4 pouces (19,5:9), OLED, définition de 2340 x 1080 pixels (402 ppi) couvrant environ 85,6% de la face avant

: 6,4 pouces (19,5:9), OLED, définition de 2340 x 1080 pixels (402 ppi) couvrant environ 85,6% de la face avant SoC : Snapdragon 855 (7 nm)

: Snapdragon 855 (7 nm) Mémoire vive : 6 ou 8 Go

: 6 ou 8 Go Stockage interne : 128 ou 256 Go (non extensible) en UFS 3.0

: 128 ou 256 Go (non extensible) en UFS 3.0 Batterie : 3 700mAh

: 3 700mAh Étanchéité : Non certifié

: Non certifié Prise jack 3,5 mm : Non

: Non Appareils photo arrière : Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + 5 MP (f/2.4)

: Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + 5 MP (f/2.4) Appareil photo avant : 16 MP (f/2.0)

: 16 MP (f/2.0) Capteur d'empreintes : Oui, sous l'écran

: Oui, sous l'écran Recharge inversée : Non

: Non Double SIM : Oui

: Oui OS : Android 9.0 Pie + OxygenOS 9

: Android 9.0 Pie + OxygenOS 9 Coloris : Dark Grey

: Dark Grey Prix : 559€ ou 609€

Ce premier s'affiche comme le successeur évident du OnePlus 6T , dont il reprend d'ailleurs le design et la fourchette tarifaire comprise entre 559 et 609€ selon la quantité de mémoire vive et de stockage souhaitée.Difficile de ne pas remarquer que, cette année, le constructeur chinois a mis beaucoup plus d'oeufs dans le panier de son nouveau modèle "Pro" que dans le OnePlus 7 classique, qui reprend non seulement le design mais aussi nombre des caractéristiques de son prédécesseur.Une remise à niveau plutôt qu'une révolution donc, dont certains éléments piquent malgré tout notre curiosité. On s'attend d'abord à des performances dantesques grâce à l'inénarrable Snapdragon 855, mais aussi grâce à, qui devrait permettre des débits en lecture et en écriture démentiels.Sur la photo, on constate aussi que OnePlus rejoint quantité de ses camarades en passant à un capteur principal très lumineux de 48 mégapixels. Rappelons que, sur le OP 6T, le duo d'APN comprenait un capteur 16 mégapixels et un second de 20 mégapixels. Ici, OnePlus se dirige davantage vers un capteur très haute résolution et polyvalent, là où le second de 5 mégapixels aidera à la capture de la profondeur de champ pour les portraits.Le constructeur promet aussi une amélioration de la rapidité et du taux de reconnaissance de son. Un excellent point, tant celui du 6T pouvait parfois se révéler capricieux.