Après Huawei, OPPO est accusé d'avoir triché aux benchmarks pour son Find X

Framesira / Shutterstock.com

Un logiciel destiné à booster les résultats des Benchmark

OPPO ne nie pas

Le 8 septembre dernier, on vous parlait de Huawei qui équipait ses téléphones d'un logiciel permettant de booster leurs performances lorsqu'une application de Benchmark était détectée. Une pratique frauduleuse donc interdite, mais de laquelle se défendait la marque en expliquant queEh bien il semblerait que Huawei n'ait à l'époque pas menti puisque c'est aujourd'hui au tour du constructeur chinoisd'être accusé de la même chose En effet, après que le créateur de l'applicationa analysé le modèledu fabricant, il l'a immédiatement retiré de la liste des mobiles compatibles avec son application, l'accusant de posséder lui aussi un logiciel permettant de booster artificiellement ses résultats afin de le rendre jusqu'à 41 % plus performant.Suite à cette déclaration, le site Tech2 a demandé à UL Benchmarks d'analyser les modèlesetdu constructeurUne analyse ayant conduit à la confirmation que les deux smartphones sont bien équipés d'un logiciel permettant de booster leurs performances lorsqu'une application publique de benchmark y est exécutée.Naturellement au courant du problème, OPPO n'a pas cherché à se défendre et a même entièrement reconnu sa faute :Le constructeur chinois précisant que dans le cas de l'exécution d'une application différente (moins gourmande), le système de ses téléphones ne permet de faire tourner ledit SoC qu'à 70 ou 80 % de ses performances maximales.La question étant de savoir s'il s'agit réellement d'une fraude ou non, puisque d'après les dires du constructeur, le SoC équipé sur ses téléphones aurait simplement l'air de s'adapter au type d'applications qui y sont exécutées.