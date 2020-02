Chez McAfee, on s'inquiète dès maintenant des piratages quantiques

© michelmond / Shutterstock.com

Grippe informatique

De nouvelles solutions à trouver

Même si le domaine de recherche n'en est qu'à ses débuts, les attaques quantiques seront en mesure de briser facilement la plupart des chiffrements actuels.Pour Steve Grobman, «». Le directeur technique se dit «» en déclarant : «».Le directeur technique de McAfee pointe ici la lenteur de la recherche. Pour lui, le budget fédéral américain dédié à la recherche en informatique quantique est largement insuffisant, alors que les enjeux concernent la sécurité nationale américaine. À l'heure actuelle, cette recherche dispose d'une enveloppe de 30 millions de dollars, soit 0,006 % du budget fédéral.Entreprises et gouvernements doivent s'engager dans la sécurité quantique dès maintenant, car le remplacement des systèmes prend du temps. Il compare la propagation d'un virus informatique à des virus biologiques comme la grippe. Il fait référence à la faille EternalBlue , qui a donné lieu à plusieurs types d'attaques. Steve Grobman explique que comme la grippe, de nouveaux cas apparaissent chaque année parce que de nombreuses machines n'ont pas corrigé la faille.Des géants comme Amazon proposent déjà des applicationsbasées sur l'informatique quantique. Pour Steve Grobman, ces entreprises doivent se méfier des «» car les ordinateurs quantiques disposent d'une puissance de calcul bien plus importante que les ordinateurs conventionnels. Sycamore , l'ordinateur quantique de 53 qubits de Google, est ainsi trois milliards de fois plus rapide qu'un ordinateur classique.Avec le Cloud comme vecteur, les ordinateurs quantiques permettraient à des pirates de briser les systèmes de cryptage actuels beaucoup plus rapidement. Un article du MIT publié en mai dernier a affirmé qu'un tel appareil serait capable de briser un cryptage de type RSA 2048 bits en huit heures. Jusque-là, les scientifiques pensaient qu'il faudrait plusieurs dizaines d'années à un ordinateur quantique pour briser un tel chiffrement.