Des appareils à atomes artificiels pour stabiliser l'informatique quantique

L'appareil quantique mis au point par l'équipe © UNSW

La stabilité quantique à la clé

Lire aussi :

Des chercheurs élaborent un ordinateur probabiliste, plus puissant et plus économe

Corriger les imperfections du silicium

Des ingénieurs de l'université de Sydney pensent pourtant être parvenus à résoudre ce problème. En ajoutant des électrons à des atomes artificiels, ils ont observé une plus grande stabilité de ces composants.Les chercheurs ont publié les résultats de leur étude sur le site de l'UNSW . Ils affirment être parvenus à créer un «» de silicium, un endroit où les électrons des atomes peuvent être utilisés comme des qubits.Dans une vidéo , Andrew Dzurak donne une explication avec un tableau périodique des éléments : «("shells" en anglais,.).».L'intérêt de cette observation est que les atomes artificiels se sont avérés beaucoup plus stables que prévu. Le chercheur ajoute : «».Pour déterminer les raisons de cette stabilité, l'équipe a créé un appareil permettant de la tester. Ils ont appliqué à un point quantique en silicium une tension électrique via une électrode. Le physicien Andre Saraiva détaille : «». Le doctorant Ross Leon ajoute que «».Les études concernant les atomes artificiels ont été théorisées dans les années 1930, mais leurs premières expériences n'ont eu lieu que dans les années 1990. En 2013, l'UNSW a réussi à réaliser une première version en silicium de son appareil. Aujourd'hui, la stabilité de ces dispositifs est démontrée, mais les chercheurs doivent encore explorer les liaisons chimiques qui s'appliqueraient à ces atomes artificiels afin de déterminer dans quelles mesures ils pourraient donner des «». Celles-ci pourraient ensuite être utilisées dans la réalisation de réels ordinateurs quantiques.