Les États-Unis accusent quatre militaires chinois d'un piratage massif de données en 2017

Près de la moitié de la population américaine affectée

La Chine contre-attaque

Source : CNN

Voilà qui ne devrait pas réchauffer les relations entre les États-Unis et la Chine. Lors d'une conférence de presse, le procureur général américain, William Barr, a pointé du doigt le rôle supposément joué par l'armée chinoise dans «».Retour sur les faits. Equifax est une société d'évaluation, qui vise notamment à prévoir la capacité de remboursement d'un citoyen américain effectuant une demande de crédit. En septembre 2017, l'entreprise a révélé avoir été victime d'un piratage de grande ampleur . Des hackers auraient profité d'une faille de sécurité dans un de ses logiciels pour accéder aux noms, adresses, ou encore numéros de Sécurité sociale de près de 150 millions d'Américains, soit plus de 45 % de la population.L'attaque n'avait donc pas seulement porté atteinte à Equifax, mais également à de très nombreux citoyens. Ces derniers ont en effet «», selon William Barr.Pour l'entreprise, les conséquences avaient été désastreuses. Car il s'est avéré que la faille exploitée par les hackers avait été découverte par la société deux mois avant l'intrusion, sans qu'aucune action corrective n'ait été mise en place. Equifax a donc été confrontée à différentes poursuites judiciaires, qui ont notamment abouti à des centaines de millions de dollars déboursés et à la démission de son P.-D.G. de l'époque, Richard Smith.Deux ans plus tard, la justice américaine aurait donc identifié les coupables. Il s'agirait de quatre membres d'une unité de recherche de l'armée chinoise : Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke et Liu Lei. Le directeur adjoint du FBI, David Bowdich, a toutefois regretté de ne pas pouvoir les arrêter, les accusés se trouvant en Chine. Mais il a tenu à les mettre en garde : «».De son côté, Pékin a nié toute implication de ses organismes gouvernementaux dans cette affaire. Et a même renversé l'accusation. Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a ainsi reproché aux États-Unis de «». «», a-t-il ajouté.