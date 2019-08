beIN SPORTS massivement piraté et rediffusé par IPTV vers le Moyen-Orient

© beIN SPORTS

Un système rodé, qui va de la diffusion au logotype, en passant par la publicité maison

Lire aussi :

Streaming : les chaînes de sport demandent une loi pour enrayer le piratage



Une opération de piratage sur fond de guerre économique entre Qataris et Saoudiens

Source : Challenges

La lutte contre le piratage est un combat incessant que les diffuseurs du monde entier doivent mener. Mercredi, nos confrères deont fait état d'uneactuellement, qui voudrait démanteler ce qui est considéré comme. Ce dernier concerne, diffusées gratuitement et sans autorisation via le service(« be out Qatar ») dans les pays arabes.Les dix chaînes du groupesont. Accessibles gratuitement avec sept petites secondes de décalage (beaucoup et peu à la fois), elles sont diffusées avec le logo de, plus gros que celui de, et qui vient s'apposer sur ce dernier. Le système est tellement bien rodé que les commentaires sportifs originaux sont remplacés par ceux du service pirate. Pire, le service diffuseen lieu et place des spots de beIN SPORTS.Ainsi les plus gros événements et championnats ont été diffusés illégalement parces deux dernières années, et notamment le, la Ligue 1 Conforama.La chaîne beoutQ est, mais également sur Internet, qui regroupe des offres illégales pirates qui permettent d'accéder aux bouquets des chaînes payantes à des coûts défiant toute concurrence.Le préjudice serait très important et coûterait à beIN SPORTS des millions de dollars.Cette vaste opération n'est pas le fruit du hasard. Le bouquet de chaînes pirates a été, seulement deux mois après que l'Arabie Saoudite et ses alliés ont coupé leurs relations diplomatiques avec le Qatar, sur fond de guerre économique.Il y a un an déjà, les dirigeants du groupe avaient alerté l'opinion et les autorités, en lançant plusieurs procédures. Le 16 août 2018, un communiqué de la chaîne indiquait queCe 31 juillet, plusieurs organisateurs de compétitions majeures de football, parmi lesquelles la FIFA, l'UEFA, la Premier League ou la Liga, ont diffusé un communiqué commun dans lequel ils dénoncent les activités de l'opérateur beoutQ. «» indiquent-ils.