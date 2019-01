Le coût du piratage flambe... à mesure que la sécurité s'améliore

Jusqu'à 2 millions de dollars pour une faille

À qui profite ce business ?

Source : Ars Technica

Parmi les acteurs principaux de ce marché, on trouve les, qui rémunèrent les hackers ayant détecté une faille dans un système, pour ensuite revendre cette découverte à de gros clients. C'est le cas de l'entreprise, qui a récemment annoncé une hausse des sommes versées aux pirates.Partir à la chasse de vulnérabilités peut se révéler très lucratif, en particulier si elles concernent iOS. En effet, Zerodium est désormais prêt à(environ 1,75 million d'euros) pour un« zéro clic » du système d'exploitation d'Apple, c'est-à-dire, qui ne requiert aucune action de la victime. C'estque la somme déboursée auparavant. Pour le même type de faille, mais nécessitant un clic de la cible, Zerodium rémunère à hauteur de 1,5 million de dollars (environ 1,3 million d'euros), contre 1 million précédemment.D'autres environnements sont également dans le viseur du broker. La société offre ainsi 1 million de dollars (environ 870 000 euros) pour une faille permettant detelle que WhatsApp ou iMessage, ou pour une attaque permettant d'exécuter du code à distance sur une machine Windows. Une récompense qui a doublé par rapport à son niveau antérieur.L'envol de ces prix constitue une preuve de la. Cette pratique soulève toutefois des interrogations : qui se cache derrière les acheteurs de ces failles et dans quel but ? Zerodium affirme ne vendre ses informations qu'à des gouvernements légitimes, notamment dans le but de lutter contre la criminalité et le terrorisme, mais les montants affichés instillent tout de même le doute quant à l'identité et les motivations des clients.Quoi qu'il en soit, cette économie de la faille informatique doit pousser les acteurs àleurs mesures de cybersécurité. Et ils auraient sans doute tout intérêt à collaborer avec des hackers «», pour se prémunir contre d'éventuelles futures attaques, potentiellement achetées auprès d'un broker.