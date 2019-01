Les câbles USB-C pourraient bientôt posséder leur propre système d’authentification

Une identification implémentée dans les périphériques USB-C

Une sécurité indispensable avec l'explosion de l'USB-C

Source : Engadget

Les accessoiresont été adoptés immédiatement grâce à leur facilité de connexion et d'utilisation. Mais le revers de la médaille, c'est que cette simplicité d'utilisation peut permettre à des logicielsd'infecter un ordinateur rapidement. Cela peut être le cas, par exemple, lors de la recharge d'un appareil sur un chargeur public, comme dans les aéroports.L'USB Implementers Forum (USB-IF), qui se charge d'établir les spécifications techniques de la norme USB, a annoncé l'élaboration d'unimplémenté directement dans les périphériques USB-C.Baptisé USB Type-C Authentification, il s'appuie sur des spécifications datant d'avril 2016 et peut, comme un câble ou un chargeur, avant d'autoriser la connexion ou l'envoi d'électricité, dans le cas d'un câble de chargement. Si l'appareil est détecté comme suspect, le protocolele périphérique.La sécurité est assurée par un chiffrement en 128 bits, mais son adoption n'est pas obligatoire. En effet, le protocole d'est une recommandation mise à la disposition des constructeurs, qui sont libres de l'intégrer ou non à leurs produits.L'USB-IF est toutefois confiante quant à l'adoption de sa solution. Pour son président Jeff Ravencraft, l'USB-C est «», qui sera la cible de nombreuses attaques de la part des hackers. Les constructeurs devront donc logiquement implémenter ces fonctions afin de sécuriser leur parc d'appareils, de plus en plus important au fil des mois.