Microsoft travaillerait sur un connecteur USB Type-C magnétique

De l'USB Type-C magnétique chez Microsoft ?

Il y a quelques mois, histoire de pallier l'absence de connectiquesur ses tablettes et ordinateurs Surface,lançait un dongle de la taille d'un chargeur, à relier via le Surface Connector. Rappelons que certains ordinateurs maison, comme le Surface Book 2, disposent d'un port USB Type-C, contrairement à de nombreux membres de la famille Surface.Selon un récent brevet, Microsoft semble toutefois enclin à intégrer pleinement la technologie USB Type-C sur sa future gamme Surface, avec en prime. De cette manière, Microsoft souhaiterait faciliter la connexion du câble dans le port via un système magnétique, qui se chargerait également de maintenir le tout solidement en place.Un brevet déposé en mai dernier, qui vient tout juste de faire surface, et qui pourrait donc être intégré à la prochaine gamme d'ordinateurs du géant américain. Patience donc.