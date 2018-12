Aukey s’associe à la technologie GaNFast pour accélérer le temps de chargement de ses batteries

Aukey

GaNFast a su associer la mobilité à la rapidité

C'est en partenariat avec la société, première entreprise de circuits intégrés d'alimentation GaN au monde, que, le leader européen des accessoires pour smartphones, tablettes et ordinateurs, s'est positionné sur la technologie. La société va en effet commercialiser, vers la fin du mois de, trois produits équipés de la technologie aux propriétés folles.La technologie GaNFast offre un véritable coup de pouce au chargement de votre appareil préféré (smartphone, tablette, Mac ou même Nintendo Switch...). Elle permet d'allier la, grâce à un chargeur beaucoup plus petit qu'un chargeur classique, à la, grâce à un temps de charge bien plus réduit. Imaginez... la technologie GaNFast permet de, difficile de faire plus pratique. Au lieu du silicium, utilisé sur les composants classiques, la technologie nécessite du nitrure de gallium, un semi-conducteur approprié au GaN.La technologie GaNFast a permis à Aukey de créer une3.0 (dont l'un d'eux est même à peine plus grand qu'une pièce de deux euros) qui peuvent se brancher en prise murale.Deux des chargeurs de la gamme ne sont équipés que d'un port, l'un prend en charge des appareils jusqu'à 27 watts , l'autre jusqu'à 30 watts (comme la Switch). Le troisième est équipé d'un double port USB de 24 watts . Les trois ont déjà leur propre page Amazon, mais ne seront disponibles qu'en 2019.