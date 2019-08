Un système de sécurité laisse fuiter plus d'un million d'empreintes digitales

Un million d'empreintes digitales exposés

Une faille depuis résolue... après la révélation

Source : The Guardian

Et c'est une affaire du genre qui a touché le système de sécurité BioStar 2 de la société. Unemajeure détectée, par une équipe de recherche en cybersécurité appelée vpnMentor. Cette découverte a été relayée par Noam Rotem, l'un des chercheurs de l'équipe. Suprema a depuis expliqué que la faille a été comblée suite à ces révélations.C'est une faille de taille que présentait le système de sécurité BioStar 2, développé par Suprema. Un système utilisé par des instances importantes, comme la police britannique ou encore des banques. Dans le fichier se trouvait notamment unpermettant aux personnes autorisées d'accéder à certains bâtiments.À travers cette faille, le chercheur Noam Rotem de vpnMentor, à l'origine de la découverte, explique qu'il était possibleou de remplacer celle de quelqu'un déjà enregistré.L'affaire est d'autant plus grave qu'en plus du million d'empreintes digitales,liées à la reconnaissance faciale n'étaient pas cryptés. N'importe qui aurait pu les utiliser à des fins malveillantes.Comme l'explique Suprema, c'est depuis mercredi dernier que. Il aura fallu que l'affaire soit révélée pour que les dispositions soient prises.Et pour cause : Noam Rotem explique avoir tenté d'alerter Suprema quant à cette faille majeure, mais que la firme n'a jamais répondu. Face à ce silence, le chercheur de vpnMentor a donc décidé de dévoiler à la presse, comme l'important The Guardian, la présence de cette faille exposant plus d'un million d'empreintes digitales, mots de passe et autres données sensibles.Pour Noam Rotem, l'un des points les plus graves vient notamment du fait que, contrairement à un mot de passe, modifier une empreinte digitale ou un visage (pour la reconnaissance faciale) est impossible à détecter en cas d'ingérence.