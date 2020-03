Une extension Chrome malveillante s'en prend aux détenteurs de portefeuilles crypto Ledger

Tromper les utilisateurs de portefeuille crypto

Les phrases de départ des crypto-wallets dans le viseur

Sources : ZDNet

Plus de 120 personnes auraient installé l'extension malveillante.Avec un design qui rappelle celui d'une clé USB, le portefeuille physique Ledger permet de stocker hors ligne ses cryptomonnaies, afin d'éviter les piratages informatiques.Pourtant, le directeur sécurité de la plateforme MyCrypto , Harry Denley, a mis le doigt sur une nouvelle extension Chrome malveillante, qui annihile cette promesse.Nommée, l'extension cherche en effet à tromper l'utilisateur, en lui faisant croire qu'il installe la véritable extension Ledger pour Chrome, et ce afin de récupérer la «» du portefeuille (un mot de passe maître composé de 24 mots).Une fois la phrase de départ renseignée, le pirate derrière l'extension malveillante peut accéder au portefeuille, et voler les montants de cryptomonnaies déposés.Depuis sa mise au jour, l'extension a été supprimée de Chrome.