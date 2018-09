Le portefeuille de crypto-monnaies « inviolable » de McAfee hacké pour la deuxième fois

Un premier piratage dans les six premières semaines

La seule mention du terme "inviolable" sur un produit résonne comme une invitation auprès des hackers de tous bords.À plus forte raison concernant, lemit au point paret sa clique, et pour cause : le sémillant PDG a mis en jeu la modique somme de 250 000$ pour quiconque arriverait à passer outre les sécurités de Bitfi.Six semaines seulement après sa sortie de Bitfi, une équipe de chercheurs était parvenue à briser les barrières du portefeuille. Un "échec" selon John McAfee , qui avance que les pirates ne sont pas parvenus à détourner les crypto-monnaies présentes sur BitFi ? les privant de fait de la récompense de 250 000$.La semaine dernière en revanche, une nouvelle troupe de hackers est parvenue à s'introduire dans les failles de BitFi à un degré plus avancé. Cette fois, les crypto-monnaies présentes sur BitFi ont pu être extraites. Du moins, les clés privées qui y sont liées, ce qui revient sensiblement à la même chose.Sur Twitter, les pirates expliquent que leur hack a été rendu possible en exploitant la RAM, qui stocke les clés privées du portefeuille plus longtemps que BitFi le laisse entendre.Résultat : le site officiel de BitFi ne comporte plus aucune mention du terme "inviolable", et toute trace de la récompense promise de 250 000$ a également disparu. On ignore pour l'heure si la société éditrice du portefeuille tiendra promesse ou non.