Robinhood : l'application de trading poursuivie par la famille d'un utilisateur qui s'est donné la mort

Alex Kearns, étudiant américain de vingt ans, était un fervent utilisateur de Robinhood, où il achetait et vendait des options depuis sa dernière année de lycée, « des produits financiers assez complexes et hautement spéculatifs », explique Le Figaro. Le 12 juin 2020, il s’est suicidé après s’être rendu compte que son compte sur l’application affichait un solde négatif de plus de 730 000 dollars. Pris d’une immense panique, il a tenté de contacter le service client de l’application à trois reprises : dans les trois cas, il est tombé sur une réponse automatisée.