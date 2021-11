Réseaux sociaux : "Il faut oublier le mot de passe et faire des phrases de passe" (Interview)

Il y a un contrat qui est très simple avec les réseaux sociaux : à partir du moment où vous allez créer un compte, vous devez le sécuriser. Ce compte-là nécessite donc un login, un mot de passe et, si cela est possible, ajouter l'authentification à deux facteurs. Le thème du mois de la cybersécurité était justement le mot de passe, cette année.

Pour moi, il faut oublier le mot de passe et faire des phrases de passe. À partir du moment où on a un mot de passe qui serait une succession de lettres, de caractères complètement inintelligibles, on ne va pas réussir à le retenir, tandis que si on fait une phrase du type « Aujourd'hui-Nous_Sommes2Aux-Assises21-DeLaSecuritéÀMonaco85 », que l'on a soupoudré de caractères spéciaux, de chiffres et d'espaces, on franchit un cap dans la sécurisation. Là, on est sur un mot, enfin une phrase de passe, fort, unique, qui va être très difficile à retrouver pour un cybercriminel, qui devrait donc passer à un autre compte, plutôt que de s'acharner sur le nôtre.